На Київщині та Житомирщині пролунали вибухи

Триває повітряна тривога.
На території Київської та Житомирської областей пролунали гучні вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.
Ракети кружляють довкола Києва.
Перебувайте в укриттях або хоча б відійдіть від вікон.
Пізніше з'явилася інформація про звуки вибухів у самому Києві.
"Жителі Київщини! Ракетна атака" - інформують представники влади.
"У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
"У Києві чути вибухи — працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", - додав пізніше Віталій Кличко.
Раніше ми повідомляли, що більшість України "почервоніла".
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