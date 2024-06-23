Більшість України "почервоніла": названа причина

У ніч проти 23 червня 2024 року в низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області!", - йшлося у повідомленні.

"Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву", - додали українські військові.

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Моніторингові канали запевняють, що ворожих крилатих ракет - небагато.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 22 червня на Харків є потрапляння в район щільної житлової забудови.

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