Більшість України "почервоніла": названа причина

В українському повітряному просторі з'явилася ворожа ціль.
У ніч проти 23 червня 2024 року в низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області!", - йшлося у повідомленні.
"Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву", - додали українські військові.
Моніторингові канали запевняють, що ворожих крилатих ракет - небагато.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки 22 червня на Харків є потрапляння в район щільної житлової забудови.
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