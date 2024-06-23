Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Брянщину

Росіяни переконують, що Брянську область РФ вночі проти 23 червня 2024 року атакували "українські безпілотники".

Про це заявив губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

Масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області. Але, мовляв, "доблесне ППО" знищили всі цілі.

Пізніше надійшла інформація про ще начебто знищення ще 12 безпілотних літальних апаратів літакового типу.

"Два БПЛА – над Трубчевським районом, вісім безпілотників збиті над територією Брасівського району, два знищені над Почепським районом", - почали переконувати росіяни.

Нібито пстраждалих та руйнувань немає. Працюють екстрені та оперативні служби.

Але за годину з'явилася інформація про чергову атаку безпілотників. Нібито ще дев'ять ворожих БПЛА літакового типу було "знищено силами ППО".

А пізніше ще два літальні апарати літакового типу були теж начебто "знищені силами ППО".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палав Афіпський НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.