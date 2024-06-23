У Сумській області прозвучав 91 вибух

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 22 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), мінометів (9 вибухів), танковий обстріл (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи), міномету (2 вибухи).

Шалигинська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї, удар дрона-FPV (1 вибух), обстріли з мінометів (9 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

Юнаківська громада: відбулися атака дронів-FPV (2 вибухи), обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів).

Миколаївська громада: здійснено удари дронів-FPV (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано удари дронів-FPV (4 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронів (2 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може запросити представника РФ на наступну зустріч із міжнародними партнерами для обговорення майбутніх мирних переговорів.

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