У Швейцарії зробили несподівану заяву щодо арешту Путіна

Для участі в конференції про мир в Україні для президента держави-агресорки можуть зробити виняток.

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Володимир Путін може уникнути арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо приїде до цієї країни на наступну конференцію щодо миру в Україні.

Про це вона говорила, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції за підсумками минулого Саміту.

Також читайте Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя – прокурор МКС

“Якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", - повідомила швейцарська президентка.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс підтвердив, що уникнути арешту Путіну, ймовірно, вдасться.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, - можемо зробити виняток", - сказав він.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за воєнний злочин - депортацію українських дітей до Росії. Тепер кремлівський диктатор ризикує бути заарештованим, якщо відвідає одну із 123-х держав світу, що не входить до “кола друзів” Росії, яке постійно зменшується.

Читайте також: