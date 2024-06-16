Росію та Китай ознайомлять з підсумками Саміту миру — МЗС Швейцарії

Підсумки Саміту миру з питань України, що відбувся у Бюргенштоку 15-16 червня, будуть обговорювати з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі в цьому міжнародному форумі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на пресконференції за підсумками Саміту, передає "Інтерфакс-Україна".

Очільник швейцарського зовнішньополітичного відомства не уточнив, які саме теми стануть предметом розмови з представниками держави-агресорки і коли вона відбудеться.

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"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ... Я не буду говорити про це більш конкретно", - сказав він.

Ігнаціо Кассіс повідомив також про плани обговорити результати саміту з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".

Глава МЗС нагадав, що ці країни відмовилися від участі, коли побачили неможливість залучити на цю зустріч представників Росії.

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед", - наголосив Кассіс.

Він вказав, що Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом, і йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи.

Водночас Ігнаціо Кассіс відзначив, що підтримка абсолютною більшістю учасників саміту підсумкового комюніке була для організаторів форуму несподіванкою.

“Я думаю, що те, що майже всі учасники долучилися - лише 7 чи 8 людей відмовилися - це великий успіх. Ми самі були здивовані”, - сказав він.

Нагадаємо, учасники Саміту миру у спільному комюніке наголосили на необхідності забезпечити ядерну безпеку в Україні, неприпустимості використання продовольчої безпеки як зброї та заявили про необхідність повного обміну військовополоненими та повернення додому депортованих українських дітей.

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