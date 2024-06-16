Стало відомо, коли хочуть провести наступний саміт миру

Наступний мирний саміт може відбутися до виборів у США.

Наступний саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді цього року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає The Guardian.

Президент Зеленський зазначав, що вже є країни, які бажають прийняти другий саміт. Кассіс у свою чергу запевнив, що Швейцарія готова приймати наступні зустрічі.

Також глава швейцарського МЗС заявив, що його країна обговорить результати першого саміту з Росією і Китаєм.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, президент Зеленський заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення Другого саміту миру.

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Заяви президента України по завершенню Саміту миру у Швейцарії

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