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Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Ворог намагається рухатися вперед / Фото: Associated Press

На фронті гаряче.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог просунувся південніше Вільшан, біля Новопокровського, Північного та Костянтинівки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру в Швейцарії заявив, що винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

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