Передавання Україні перших F-16: Нідерланди назвали терміни

Нідерланди передадуть Україні перші сучасні винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як постачання літаків розпочне Данія.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгре.

Вона пояснила, перші F-16 з'являться влітку, а потім постачання буде поставлене "на потік".

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - наголосила Оллонгрен.

За її словами, щодо інфраструктури для суден, то тут теж все йде "за планом", адже "потрібні не лише пілоти". Зокрема, також йдеться про технічний персонал і необхідне обладнання.

Оллонгрен вважає, що F-16 самі по собі не змінять перебіг війни, втім, "зроблять повітряні сили і протиповітряну оборону (України - Ред.) набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі", - наголосила міністерка.

Нагадаємо, стало відомо, що частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні. Вони залишаться в центрах, де будуть використовуватись для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

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