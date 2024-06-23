Астрологічний прогноз на 23 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові проєкти, навіть якщо йдеться лише про господарські справи, краще не розпочинати – велика небезпека зробити їх не так, як треба. До будь-яких подій дня треба ставитися як до результату наших дій, здійснених у минулому.

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: білий агат, димчастий опал.

За яку частину тіла відповідає: шкіра, нирки.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, можуть тривати довго, тому до лікування потрібно братися одразу – з появою перших симптомів.

Харчування дня: день сприятливий для очищення організму від шлаків і токсинів, тому гарний результат дасть детокс-дієта.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати ранні коренеплоди – картоплю, моркву, буряк, редьку, цибулю та часник.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, які позбавляють зурочення.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай розповідають про те, яка недуга загрожує людині, а також що потрібно зробити, щоб запобігти їй.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – насамперед від алкоголю, куріння та надмірного вживання кави.

Цитата дня: "Хто не обожнює недоліки тієї, в яку закоханий, не може сказати, що він насправді закоханий" (Педро Кальдерон).

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