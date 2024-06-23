День ангела 23 червня: кого та як вітати з іменинами

23 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 червня

23 червня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Антона, Артема, Германа, Йосипа, Петра, Святослава, Федора.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві сміливий та впевнений у собі. В дорослому віці стає справжнім сім'янином, але шукає другу половинку досить довго.

Олексій — утворилося від грецьких слів, перекладається як "запобігати". В дитинстві не вміє постояти за себе. В дорослому віці стає миролюбним, амбітним.

Антон — давньоримське походження, тлумачиться як "вступати в бій". В дитинстві товариський, вразливий. В дорослому віці стає дещо романтичним, працьовитим.

Артем — давньогрецьке ім'я, означає "бездоганного здоров'я". В дитинстві активний та веселий. В дорослому віці стає хоробрим, впевненим у собі та добрим.

Герман — походить від латинського слова, перекладається як "рідний". В дитинстві не піддається чужому впливу. В дорослому віці стає дисциплінованим, марнославним.

Йосип — давньоєврейське походження, тлумачиться як "нехай Бог винагородить". В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає самолюбним, потайним.

Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві не вміє приховувати емоції. В дорослому віці стає податливим, жадає, щоб ним всі захоплювалися.

Святослав — має слов'янське походження, перекладається як "свята слава". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає мінливим, любить, коли навколо вирує життя.

Федір — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "даровний Богом". В дитинстві уважний та охайний. В дорослому віці стає щедрим, добрим та кмітливим чоловіком.

День ангела 23 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щастя, здоров’я та миру в душі тобі у цей прекрасний День Ангела! Нехай кожен момент буде наповнений теплом, усмішками та добрими спогадами.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець захищає тебе від негараздів, а кожен твій крок наповнюється легкістю ангельських крил, що несуть уперед до нових вершин.

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Цього дня ти відзначаєш не свій День Народження, а День Народження свого ангела. Я хочу привітати його із цією датою. Бажаю, щоб ви ніколи не розлучалися, щоби твій ангел завжди знаходився у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який укриє від будь-яких негараздів своїм крилом!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай життя дарує побільше яскравих моментів і збудуться всі твої найсміливіші і найзаповітніші бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб в твоєму домі завжди панувало щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.

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Вітаю з Днем Ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує Вас завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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