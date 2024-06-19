Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області. Також уточнено лінію фронту східніше Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся біля Північного та Олександрополя", - повідомили аналітики.

Карти свідчать, що загарбники мають успіхи біля населених пунктів Північне Бахмутського району та Олександропіль Покровського району.

Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках на Донеччині. Фото: DeepState.

Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області. DeepState

Нагадаємо, аналітики DeepState також повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

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