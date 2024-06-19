Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області - DeepState

доповнюється
Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області. Також уточнено лінію фронту східніше Вовчанська на Харківщині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Північного та Олександрополя", - повідомили аналітики.
Карти свідчать, що загарбники мають успіхи біля населених пунктів Північне Бахмутського району та Олександропіль Покровського району.
Нагадаємо, аналітики DeepState також повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.