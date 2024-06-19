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Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області - DeepState

Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області - DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

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Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області. Також уточнено лінію фронту східніше Вовчанська на Харківщині. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся біля Північного та Олександрополя", - повідомили аналітики. 

Карти свідчать, що загарбники  мають успіхи біля населених пунктів Північне Бахмутського району та Олександропіль Покровського району.

Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках на Донеччині. Фото: DeepState. / ©
Російська окупаційна армія просунулася на двох напрямках на Донеччині. Фото: DeepState.
Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області. DeepState / ©
Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області. DeepState

Нагадаємо, аналітики DeepState також повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

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