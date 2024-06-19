Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

У середу, 19 червня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі фахівці встановлюють місце падіння уламків встановлюється. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило, наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Окупанти запустили 21 "Шахед". У низці областей лунали вибухи.

Читайте також: