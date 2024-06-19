Росія вивела в моря кораблі з ракетами "Калібр": яка загроза

Росія станом на ранок 19 червня тримає в Чорному, Азовському та Середземному морях 11 кораблів, частина з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС України.

Так, у Чорному морі на ранок перебувають 2 російські кораблі, один з яких є носієм ракет "Калібр". Загальний залп – до 4 ракет.

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Водночас в Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, два з яких – носії "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі наявний 1 російський корабель-носій "Калібрів". Загальний залп – до 8 ракет.

Так, на російських суднах-ракетоносіях наразі розміщені 28 ракет "Калібр".

Нагадаємо, в ніч проти 19 червня війська РФ атакували Україну безпілотниками типу Shahed-131/13621. Загалом ворог запустив 21 дрон. Майже всі цілі були збиті силами ППО.

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