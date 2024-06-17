У ВМС повідомили, яку територію в Чорному морі звільнено від РФ

Основна тактика росіян протягом останніх пів року зводилася до того, що вони просто ховали свої кораблі на базах у Новоросійську та в окупованому Севастополі.

Від початку повномасштабної війни Сили оборони України звільнили від ворога понад 25 тис. кв. км у Чорному морі. Ця територія вже фактично вільна від присутності російських кораблів.

Про це речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Скільки території Чорного моря звільнено

"Від початку повномасштабного вторгнення так званої Російської Федерації до України Військово-морськими силами разом з іншими складовими Сил безпеки та оборони України було звільнено понад 25 тисяч квадратних кілометрів", – заявив Плетенчук.

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Він уточнив, що спершу була звільнена північна частина Чорного моря, а після цього західна, південно-західна і центральна. Речник ВМС зазначив, що "вони вже фактично вільні від присутності російських кораблів".

"В принципі можна сказати, що вони не присутні в Чорному морі, але є два нюанси. Перший – вони обрали формат такої присутності як підводні човни. Тобто надводного флоту немає, але є підводні човни. Їх загалом у складі Чорноморського флоту РФ залишається станом на зараз чотири одиниці в Азово-чорноморському регіоні. З них три є носіями крилатих ракет. Щоправда, один з них не виходить в море – можливо, в нього є якісь технічні несправності", – розповів Плетенчук.

Тактика РФ у Чорному морі

Речник ВМС також описав нинішню тактику ворога в Чорному морі. Так, протягом кількох тижнів у морі позмінно перебуває один російський підводний човен.

"Якщо минулого разу вони вивели Б-871 "Алроса" проекту "Палтус", який не є носієм ракет, то зараз перебуває 636 проекту "Варшавянка". Він є носієм крилатих ракет і він у понеділок застосовував одну ракету по Миколаївській області – невдало", – повідомив Плетенчук.

Він також повідомив, що ці підводні човни з великою ймовірністю взагалі не можуть зайти до північної частини Чорного моря, адже операційна глибина там не дозволяє оперувати такому класу підводних човнів. Тож вони не зможуть непомітно підійти впритул до українського узбережжя.

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"Фактично їхня основна тактика протягом останніх пів року зводилася до того, що вони просто ховалися на базі в Новоросійську і на базі в Севастополі. В Севастополі їм стало вкрай незручно після знищення малого ракетного корабля "Аскольд" і вони звідти вивели ще шість одиниць. А зараз вони вирішили перевеcти в Азовське море ще кілька кораблів з Новоросійська – там перебуває угрупування з восьми кораблів. Це зокрема три носія крилатих ракет пректу "Буян-М" і три великі десантні кораблі", – повідомив речник ВМС.

Він припустив, що росіяни могли перевести ці свої судна задля поновлення навчального процесу. Адже там ворогу нікуди десантуватися, усе узбережжя окуповано росіянами.

В повітрі домінує російська авіація

Як зазначив Плетенчук, попри те, що в морі росіяни не можуть подчуватися безпечно або панувати, в повітрі, на жаль, все ще домінує ворожа авіація. Йдеться і про розвідувальні дрони, і про винищувачі, і про бомбардувальники.

"У них велика номенклатура літаків сімейства Су, починаючи від 24 і закінчуючи 57 – навіть така "пташка" у супроводі залітала в наш регіон. Залітають МіГи, Ан-26, Бе-12 і гелікоптери Мі-8, Мі-28, Мі-24, Ка-27. Їхні дрони ведуть постійну розвідку: це і Zala, і "Орлан-10", "Форпост", іранський Mohajer-6, SuperCam. Присутність над акваторією цих засобів – це насправді проблема", – повідомив речник ВМС.

Нагадаємо, за словами Плетенчука, Україна вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Однак країна-агресорка не йде з моря, щоб не показати свою слабкість.

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