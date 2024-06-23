Як приготувати вишневий клафуті

Вишневий клафуті – це французький десерт, схожий на пудинг або запіканку.

Щоб приготувати його, вам знадобляться вишні, молоко з високим відсотком жирності, борошно, яйця та цукор. Викладіть вишні до форми, залийте їх рідким тістом і запікайте в духовці.

Інгредієнти вишні свіжі 500 г молоко 3,2% 350 мл яйце 4 шт. борошно 130 г крохмаль 1 ст. л. цукор 100 г цукор ванільний сіль щіпка пудра цукрова масло вершкове для змащування форми

Вишні промийте під проточною водою і видаліть кісточки. Просушіть паперовим рушником, засипте крохмалом і перемішайте. Яйця злегка збийте з цукром і сіллю. Додайте борошно, перемішайте та влийте потроху молоко. Додайте ванільний цукор і ще раз усе добре перемішайте вінчиком (тісто вийде рідке). Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть на дно вишні та залийте приготовленим тістом. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-40 хвилин. Присипте цукровою пудрою.

Поради:

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Крохмаль використовуйте будь-який.

Вишні можна використовувати заморожені.

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