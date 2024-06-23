Як приготувати вишневий клафуті

Вишневий клафуті – це французький десерт, схожий на пудинг або запіканку.
Щоб приготувати його, вам знадобляться вишні, молоко з високим відсотком жирності, борошно, яйця та цукор. Викладіть вишні до форми, залийте їх рідким тістом і запікайте в духовці.
Інгредієнти
- вишні свіжі
- 500 г
- молоко 3,2%
- 350 мл
- яйце
- 4 шт.
- борошно
- 130 г
- крохмаль
- 1 ст. л.
- цукор
- 100 г
- цукор ванільний
- сіль
- щіпка
- пудра цукрова
- масло вершкове для змащування форми
- Вишні промийте під проточною водою і видаліть кісточки. Просушіть паперовим рушником, засипте крохмалом і перемішайте.
- Яйця злегка збийте з цукром і сіллю. Додайте борошно, перемішайте та влийте потроху молоко. Додайте ванільний цукор і ще раз усе добре перемішайте вінчиком (тісто вийде рідке).
- Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть на дно вишні та залийте приготовленим тістом.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-40 хвилин. Присипте цукровою пудрою.
Поради:
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Крохмаль використовуйте будь-який.
- Вишні можна використовувати заморожені.
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