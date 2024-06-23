Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати вишневий клафуті

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
162 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
386
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Як приготувати вишневий клафуті

Вишневий клафуті / Фото: Credits

Вишневий клафуті – це французький десерт, схожий на пудинг або запіканку.

Щоб приготувати його, вам знадобляться вишні, молоко з високим відсотком жирності, борошно, яйця та цукор. Викладіть вишні до форми, залийте їх рідким тістом і запікайте в духовці.

Інгредієнти

вишні свіжі
500 г
молоко 3,2%
350 мл
яйце
4 шт.
борошно
130 г
крохмаль
1 ст. л.
цукор
100 г
цукор ванільний
сіль
щіпка
пудра цукрова
масло вершкове для змащування форми
  1. Вишні промийте під проточною водою і видаліть кісточки. Просушіть паперовим рушником, засипте крохмалом і перемішайте.
  2. Яйця злегка збийте з цукром і сіллю. Додайте борошно, перемішайте та влийте потроху молоко. Додайте ванільний цукор і ще раз усе добре перемішайте вінчиком (тісто вийде рідке).
  3. Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть на дно вишні та залийте приготовленим тістом.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-40 хвилин. Присипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Крохмаль використовуйте будь-який.
  • Вишні можна використовувати заморожені.

Читайте також:

Неможливо не скуштувати! Апетитні булочки з шинкою та кукурудзою – Рецепти Сніданку з 1+1

Неможливо не скуштувати! Апетитні булочки з шинкою та кукурудзою – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація