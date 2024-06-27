"Тоді все почне хитатися": Подоляк про реальні умови падіння режиму Путіна 

Путін зі своїми поплічниками намагається залякати світ, "брязкає" ядерною зброєю та погрожує "відплатою" за те, що українці чинять опір окупантам і захищають свою землю. Однак у Кремля вже не залишилось "козирів". Натомість цілком реально, що виникнуть реальні умови для падіння путінського режиму.

Таку думку висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

За словами радника, окупанти вже використовують всі наявні в них конвенційні види зброї. Єдина перевага, яка в них залишилась – великий людський ресурс. Це яскраво підтверджується кардинальними змінами ситуації на фронті, коли ЗСУ отримує черговий пакет західної військової допомоги.

Подоляк зауважив, що російська армія використовує всі свої наявні ресурси в повному обсязі, але також необхідно обмежити її можливість виробництва ракет. І це поки що залишається проблемою.

Натомість інші військові ресурси окупантів – Чорноморський флот, системи ППО, засоби РЕБ – українські захисники можуть "спокійно знищувати" у великій кількості. Але потрібен "інший масштаб" відповідної зброї.

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"Якщо буде суттєве обнулення противника на Донецькому, Запорізькому чи Херсонському напрямках, якщо вони остаточно зрозуміють, що їх будуть масово вбивати, якщо Крим буде під тотальними далекобійними атаками, це призведе до панічних настроїв у Росії, питань до Путіна, а тоді будуть протестні акції. Інші варіанти неможливі", – зазначив Подоляк.

На думку радника голови ОПУ, кремлівський режим не здатен придушити негативні настрої у російському суспільстві. Про це, зокрема, свідчать теракти в "Крокусі" та Дагестані. А такий безлад у владній вертикалі раніше чи пізніше призведе і до розвалу росгвардії, на яку покладається Путін.

Подоляк підкреслив, що коли в РФ "все почне хитатися", режим кремлівського диктатора впаде.

"Для цього потрібно припинити гратися в глобальну політику, перестати думати, що Росія адекватно щось приймає і перестати затримувати виробництво техніки, яка потрібна Україні", – наголосив радник.

Нагадаємо, Віталій Портніков розкритикував мирний план Трампа. На його думку, Путін буде шукати реальний шлях до миру тільки якщо Захід буде готовий до війни на виснаження РФ.

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