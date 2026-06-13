"Коти завжди падають на лапи" — небезпечний міф: у "Зоопатрулі" попередили про приховані загрози

Котик / © dailymail.co.uk

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Популярне переконання про те, що коти завжди безболісно приземляються на лапи, є небезпечним стереотипом, який може коштувати тварині здоров’я або навіть життя. Будь-яке падіння чи навмисне перекидання чотирилапого несе в собі величезні ризики прихованих травм.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявила головна менеджерка ГО «Зоопатруль Україна» Ірина Скакун.

За словами зоозахисниці, навіть якщо зовні здається, що кіт успішно приземлився на чотири лапи, це зовсім не означає, що він не зазнав ушкоджень.

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Небезпека травм: від відмови від їжі до паралічу

Експертка детально розібрала, які саме наслідки для організму тварини має падіння або жорстоке поводження у вигляді кидання:

Пошкодження щелепи та голови: під час удару об землю коти часто б’ються мордою, через що отримують травми щелепи. Іноді після таких інцидентів тварина просто не спроможна самостійно їсти без тривалого та дорогого лікування.

Прихована загроза травми хвоста: ця зона є надзвичайно чутливою. У хвості кота зосереджено багато нервових закінчень, які безпосередньо пов’язані з функціонуванням внутрішніх органів.

«Після таких ушкоджень тварина може втратити здатність самостійно ходити в туалет (через порушення роботи сечового міхура)», — наголосила Ірина Скакун.

У «Зоопатрулі» закликають власників бути відповідальними, ретельно стежити за безпекою улюбленців, закривати вікна захисними сітками «антикішка» та в жодному разі не піддавати тварин небезпечним експериментам з висотою.

Раніше ми писали про те, що тепер коти зможуть жити до 30 років: знайдено ліки, здатні подвоїти тривалість їхнього життя.

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