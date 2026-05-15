В Україні почали штрафувати за незареєстрованих собак: як узаконити тварину і не "влетіти" на гроші

Собака / фото ілюстративне / © pexels.com

Реклама

Обов’язковий облік домашніх тварин в Україні остаточно перестає бути суто паперовим правилом. Практику вуличних перевірок, яку зараз застосовують у Львові та Ужгороді, невдовзі масштабують на всю державу, тож господарям варто заздалегідь подбати про внесення своїх чотирилапих друзів до офіційних баз даних.

Про це розповіла кінологиня Марина Бойко у Тіk-Tok.

Експерта наголосила, що реєстрація тварин — це не наявність чіпу чи адресника, це спеціальна процедура, яку можна пройти у місцевому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Реклама

«Є версія що це можна зробити через «Дію», але це не так», — зауважила Марина.

За словами кінологині, процес реєстрації кота чи собаки доволі простий: власникові тварини необхідно завітати до найближчого ЦНАПу з особистим паспортом, ветпаспортом улюбленця (обов’язково з ксерокопією відмітки про щеплення від сказу) та кольоровою фотокарткою чотирилапого формату 10 на 15 см. На місці ви заповнюєте заяву та сплачуєте 210 гривень за послугу.

Протягом двох тижнів на вам на телефон надійде сповіщення — після цього можна забирати офіційне свідоцтво та номерний жетон на нашийник вашого улюбленця.

Експертка зауважує, що наразі штраф за первинну відсутність документів про реєстрацію тварини невеликий — 340 гривень, але з кожним разом ці штрафи будуть збільшуватися.

Реклама

Нагадаємо, влітку собаки можуть отримати тепловий удар уже за температури понад 25 градусів, а найбільше ризикують брахіцефальні породи (мопси, бульдоги, боксери), а також хаскі, вівчарки, ретривери, літні та надмірно вгодовані тварини.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів