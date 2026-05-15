Астрологиня назвала знаки зодіаку, які хочуть в очах оточення мати кращий вигляд, ніж вони є насправді

Бути чи здаватися — питання, на яке кожен із нас обирає відповідь самостійно.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Перша частина дилеми вимагає докладання певних — інколи вельми значних — зусиль, а друга — лише передбачає вміння видавати бажане за дійсне.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які хочуть в очах оточення мати кращий вигляд, ніж вони є насправді.

Лев

Леви — люди солідних моральних чеснот, але, на їхній власний погляд, хорошого забагато не буває. Тому, щоб здаватися ще кращими, вони часто роблять добрі справи напоказ і займаються самопіаром, щоб ще більше вирости в очах людей, які їх оточують.

Близнята

Близнята люблять, як то кажуть, пустити пил у вічі, і найкращим способом для них у цьому сенсі є вихваляння. Ні, вони не брешуть у прямому розумінні слова, але дуже часто значно прикрашають дійсність, щоб мати в чужих очах кращий вигляд, ніж вони є насправді.

Стрілець

Стрільці, розповідаючи про себе, нічого не перебільшують, але в бесідах на цю тему говорять більше, ніж потрібно, видаючи навіть ті таємниці, про які краще було б промовчати. Їм хочеться завдяки одкровенням мати ефектніший вигляд в очах співрозмовника, а виходить часто навпаки.

