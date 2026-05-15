Астрологічний прогноз на 15 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: гармонійний, спокійний і світлий день, коли вдаються будь-які справи, але тільки в тому разі, якщо вони спрямовані на досягнення добрих і творчих цілей.
Символ дня: Латаття.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: аметист, молочний опал.
За яку частину тіла відповідає: кров.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня нетривалі й не тривають довго, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.
Харчування дня: не можна зловживати гострими «міцними» спеціями — перцем, гірчицею, хроном, імбиром.
Стрижка дня: для стрижки день цілком сприятливий.
Дачні роботи дня: можна удобрювати ґрунт і підживлювати рослини.
Магія і містика дня: гарний час для замовлянь на щасливе сімейне життя.
Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть важливу інформацію, що стосується особистих стосунків — не варто нею нехтувати
Табу дня: у жодному разі не можна нічого руйнувати, рвати або ламати.
Цитата дня: «Миру не можна досягти через насильство, його можна здобути тільки через взаєморозуміння» (Ральф Волдо Емерсон).
