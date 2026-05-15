Радбез ООН проведе термінове засідання щодо атак РФ по Україні

Радбез ООН / © Associated Press

Реклама

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе термінове засідання через наймасованіший комбінований повітряний удар РФ по Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у соцмережі X.

За його словами, засідання відбудеться 19 травня.

Реклама

«19 травня Рада безпеки ООН збереться, за нашим запитом, на термінове засідання, щоб обговорити безпрецедентну ескалацію варварських атак Росії проти цивільного населення України», — написав Мельник.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ ініціює скликання термінового засідання Радбезу ООН через масований обстріл цивільного населення та вбивства гуманітарного персоналу російськими військами.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.

Реклама

Новини партнерів