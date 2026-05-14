Розбиті будинки, багато загиблих та поранених: що відомо про кривавий обстріл Києва та області

Наслідки обстрілу Києва / © Associated Press

Десятки зруйнованих квартир, потрощені автомобілі і понівечена інфраструктура. Столиця та Київська область оговтуються після чергової масованої атаки росіян. Нинішній удар став наймасштабнішим від початку вторгнення Росії в Україну — ворог використав увесь спектр наявних засобів.

Трагедія в Дарницькому районі Києва: під завалами шукають людей

У Дарницькому районі Києва внаслідок прямого влучання ракети обвалився підʼїзд панельної дев'ятиповерхівки. Наразі тут триває цілодобова рятувально-пошукова операція.

У будинку повністю зруйновано 34 квартири. Підрозділи ДСНС, поліція та медики розбирають обвалені конструкції власноруч і за допомогою спецтехніки, залучені також службові собаки. Наразі 28 людей вдалося врятувати — жителів напівзруйнованого будинку виносили на ношах.

Станом на зараз відомо про 7 загиблих у цій дев'ятиповерхівці, ще вісім людей отримали поранення. Вікна від потужного удару вилітали і у сусідніх будинках, кажуть місцеві. Сусіди та родичі спостерігають за пошуками. Поруч розгорнули штаб, де люди можуть отримати медичну та психологічну допомогу, а також подати документи на фінансову підтримку.

Наслідки атаки по Києву

Загалом у Києві, який цієї ночі був головною ціллю удару, зафіксовано пошкодження та руйнування на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка та інша суто цивільна інфраструктура.

Київщина у вогні: палали будинки та автівки

Не менш руйнівними виявилися наслідки російських обстрілів на Київщині. Рятувальники показали кадри, де мов факели горіли автомобілі та будинки. Сонних людей екстренно евакуйовували із помешкань.

Пошкодження та пожежі зафіксували у п'яти районах області:

Обухівському ,

Броварському ,

Фастівському ,

Бориспільському ,

Білоцерківському.

Наразі відомо про близько десятка постраждалих, серед яких — дитина. Усім надано медичну та психологічну допомогу. Слідчі поліції розпочнуть кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів окупантів.

Понад півтори тисячі дронів за дві доби та реакція президента

У командуванні Повітряних сил ЗСУ підтвердили безпрецедентний масштаб цієї повітряної атаки.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що за останні дві доби противник запустив понад півтори тисячі дронів.

На чергові російські звірства уже відреагував Володимир Зеленський. На своїх сторінках в соцмережах президент висловив співчуття родинам та близьким загиблих. Він зазначив, що окупанти били по будинках людей, енергетиці, портах.

Глава держави показав світлини наслідків обстрілів і наголосив: це — точно не дії тих, хто бажає завершити війну. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна і надалі потребує підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема для захисту нашого неба, та закликав не зупиняти тиску на Росію, бо без цього миру не буде.

