Атака по Києву: з-під завалів будинку дістали тіло 12-річної дівчинки

Рятувальники дістали тіло п’ятої жертви ворожої атаки — це 12-річна дівчинка.

На місці ворожого удару / © Associated Press

У Києві зросла кількість загиблих після російської атаки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Пʼятеро загиблих у Києві. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Пошуково-рятувальна операція триває», — зазначив він.

На місці атаки працюють рятувальники / © Associated Press

Атака по Києву 14 травня — останні новини

У ніч проти 14 травня Росія здійснила один з наймасованіших ударів по Києву, атакувавши столицю десятками «Шахедів» і багаторазово завдавши ударів крилатими і балістичними ракетами. У Дарницькому районі зруйновано під’їзд будинку. Кількість поранених збільшилася до 40 осіб. Серед них місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, повідомили в КМВА.

Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по Україні.

«За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною», — наголосив глава держави.

