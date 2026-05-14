На Львівщині посадовці ВЛК вигадували хвороби військовозобов'язаним
За час функціонування злочинної схеми посадовці ВЛК списали з військового обліку не менш ніж 20 військовозобов’язаних чоловіків.
На Львівщині посадовці військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП списували здорових чоловіків з військового обліку, вигадуючи для них діагнози з хворобами, яких у них не було.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Під час слідства було встановлено, що лікар-психіатр, лікар-невропатолог та лікар-хірург підробляли медичні документи військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.
«Лікарі діагностували у пацієнтів захворювання, яких у них насправді не було, але які робили їх непридатними до військової служби та давали можливість в подальшому бути виключеними з військового обліку», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі управління СБУ у Львівській області додали, що за час функціонування злочинної схеми посадовці ВЛК списали з військового обліку не менш ніж 20 військовозобов’язаних чоловіків. При цьому шестеро з них змогли безперешкодно виїхати з України.
На підставі зібраних доказів усім трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Триває слідство для встановлення усіх обставин протиправної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано катастрофічне зростання звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про тисячі випадків насильства та смерті у приміщеннях ТЦК.