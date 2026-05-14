Наймасштабніша атака від початку вторгнення: Київ у жалобі після удару по багатоповерхівці

У Києві оголосили День жалоби за жертвами масованої атаки

У Києві п’ятницю, 15 травня, оголошено Днем жалоби в пам’ять про жертв наймасованішої повітряної атаки ворога на столицю. У цей день у місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях, а проведення будь-яких розважальних заходів суворо заборонено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Трагедія в Дарницькому районі та пошукові роботи

Мер зазначив, що наразі рятувальники продовжують цілодобову пошуково-рятувальну операцію у Дарницькому районі. Саме там ворожа ракета влучила у житловий будинок, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви. На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція та медики, які розбирають завали вручну та за допомогою спецтехніки.

«На цей час точно відомо про 7 загиблих. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває», — написав Віталій Кличко.

Обмеження у День жалоби 15 травня

Згідно з розпорядженням міської влади, у День жалоби в Києві заборонені розважальні заходи. Власникам будівель як державної, так і приватної форм власності наполегливо рекомендовано долучитися до вшанування пам’яті та приспустити державні прапори.

Столиця оговтується від найважчого удару, який забрав життя мирних жителів. У Дарницькому районі, де постраждала дев’ятиповерхівка, розгорнули спеціальний штаб допомоги. Там люди можуть отримати не лише медичну чи психологічну підтримку, а й оформити документи на фінансову допомогу від міста.

Наймасштабніша атака від початку вторгнення: деталі та наслідки

Нинішній удар став найбільш масованим від початку повномасштабного вторгнення Росії, а головною ціллю терористів став саме Київ. У Дарницькому районі внаслідок прямого влучання обвалився під’їзд багатоповерхівки, де було повністю зруйновано 34 квартири. Рятувальникам вдалося витягти з-під уламків 28 осіб, проте під тоннами бетону все ще можуть перебувати люди.

Загалом у столиці зафіксовано руйнування на 20 локаціях, серед яких школи та заклади охорони здоров’я. Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило безпрецедентність атаки: за останні дві доби окупанти випустили понад півтори тисячі дронів та ракет. Руйнувань зазнала і Київська область, де пожежі спалахнули у п’яти районах, а серед постраждалих є дитина.

Президент Володимир Зеленський уже відреагував на звірства росіян, наголосивши, що такі удари є доказом небажання агресора завершувати війну. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та допомогти Україні захистити небо, адже без сучасної ППО та підтримки партнерів досягти справедливого миру неможливо.

