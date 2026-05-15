Британія прискорює постачання ППО для України

Прапор Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про прискорення військової допомоги Україні на тлі останніх масованих атак російських безпілотників.

Про це глава британського оборонного відомства повідомив у мережі X.

За словами Гілі, протягом останньої доби Україна пережила «шокуючі атаки російських дронів». У зв’язку з цим Лондон ухвалив рішення активізувати постачання систем протиповітряної оборони та засобів боротьби з безпілотниками.

Міністр наголосив, що Міністерство оборони Великої Британії отримало доручення максимально пришвидшити доставку відповідного озброєння.

Йдеться про системи, які мають посилити захист українського повітряного простору від атак російських дронів.

«Ми стоїмо поруч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими сім’ями», — написав Джон Гілі.

Таким чином Велика Британія підтвердила намір і надалі підтримувати Україну на тлі триваючої російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що внаслідок масованого удару по шести районах столиці постраждало панд 40 осіб.

