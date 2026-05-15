Астролог назвал знаки Зодиака, которые хотят в глазах окружающих выглядеть лучше, чем они есть на самом деле
Быть или казаться — вопрос, на который каждый из нас выбирает ответ самостоятельно.
Первая часть дилеммы требует приложения определенных — иногда весьма значительных — усилий, а вторая — всего лишь предусматривает умение выдавать желаемое за действительное.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые хотят в глазах окружающих выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
Лев
Львы — люди солидных моральных достоинств, но, на их собственный взгляд, хорошего много не бывает. Поэтому, чтобы казаться еще лучше, они часто делают добрые дела напоказ и занимаются самопиаром, чтобы еще больше вырасти в глазах окружающих их людей.
Близнецы
Близнецы любят, как говорится, пустить пыль в глаза, и лучшим способом для них в этом смысле является хвастовство. Нет, они не лгут в прямом смысле слова, но очень часто значительно приукрашивают действительность, чтобы выглядеть в чужих глазах лучше, чем они есть на самом деле.
Стрелец
Стрельцы, рассказывая о себе, ничего не преувеличивают, но в беседах на эту тему говорят больше, чем нужно, выдавая даже те тайны, о которых лучше было бы умолчать. Им хочется, благодаря откровениям, эффектнее выглядеть в глазах собеседника, а получается зачастую наоборот.
