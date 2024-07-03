У Новоросійську через атаку катерів перекрили рух

У Новоросійську в районі набережної через атаку безекіпажних катерів перекрили рух.

Про це повідомив заступник мера.

"У районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексиного обмежено рух. Не виїжджати!", - написав він.

Пізніше рух був відновлений.

"На території Новоросійська скасовано загрозу атаки безекіпажних катерів. Небезпеки для мешканців міста немає, рух відкритий" — заявив мер.

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Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що в Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 кілометрів.

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