У Новоросійську через атаку катерів перекрили рух

Росіяни поскаржилися на тривожну ніч.
У Новоросійську в районі набережної через атаку безекіпажних катерів перекрили рух.
Про це повідомив заступник мера.
"У районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексиного обмежено рух. Не виїжджати!", - написав він.
Пізніше рух був відновлений.
"На території Новоросійська скасовано загрозу атаки безекіпажних катерів. Небезпеки для мешканців міста немає, рух відкритий" — заявив мер.
Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.
Зауважимо, що раніше повідомлялося, що в Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 кілометрів.
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