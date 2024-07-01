Атака на металургійний завод у РФ: в ІSW розкрили деталі

Це вже п'ята атака на російський металургійний комбінат.

Українські сили 30 червня завдали удару по Новолипецькому металургійному комбінату (НЛМК) в Росії.

Про це інформує ISW.

Cім українських безпілотників разом із уламками вдарилися по заводу та пошкодили установку відділення кисню та спричинили пожежу в гаражі.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що російські ППО збили дев'ять безпілотників над промзоною Липецька, а уламки одного безпілотника влучили в дах житлового будинку.

Як стверджують у російському НЛМК, українські безпілотники націлилися на завод, але применшували вплив удару, називаючи удар "безглуздим".

Зазначається, що страйк 30 червня став п’ятим ударом проти НЛМК.

Масована атака дронів на Росію

Нагадаємо, атака розпочалася о другій годині ночі і тривала понад годину. На території комбінату впали та вибухнули сім БпЛА.

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