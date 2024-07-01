Атака на металургійний завод у РФ: в ІSW розкрили деталі

Це вже п'ята атака на російський металургійний комбінат.
Українські сили 30 червня завдали удару по Новолипецькому металургійному комбінату (НЛМК) в Росії.
Про це інформує ISW.
Cім українських безпілотників разом із уламками вдарилися по заводу та пошкодили установку відділення кисню та спричинили пожежу в гаражі.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що російські ППО збили дев'ять безпілотників над промзоною Липецька, а уламки одного безпілотника влучили в дах житлового будинку.
Як стверджують у російському НЛМК, українські безпілотники націлилися на завод, але применшували вплив удару, називаючи удар "безглуздим".
Зазначається, що страйк 30 червня став п’ятим ударом проти НЛМК.
Нагадаємо, атака розпочалася о другій годині ночі і тривала понад годину. На території комбінату впали та вибухнули сім БпЛА.
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