Втрати Росії у війні проти України перевалили за 450 тисяч військових

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 1 липня склали 543 810 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1110 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб
- танків ‒ 8099 (+19)
- бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26)
- артилерійських систем – 14599 (+66)
- РСЗВ – 1111 (+1)
- засоби ППО ‒ 874 (+1)
- літаків – 360
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36)
- крилаті ракети ‒ 2333 (+2)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70)
- спеціальна техніка ‒ 2448
Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.
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