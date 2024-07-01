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Втрати Росії у війні проти України перевалили за 450 тисяч військових

Втрати Росії у війні проти України перевалили за 450 тисяч військових

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 1 липня склали 543 810 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1110 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб 
  • танків ‒ 8099 (+19) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) 
  • артилерійських систем –  14599 (+66) 
  • РСЗВ – 1111 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 874 (+1) 
  • літаків – 360 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36)
  • крилаті ракети ‒ 2333 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) 
  • спеціальна техніка ‒ 2448

Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

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