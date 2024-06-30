Якому знаку зодіаку пощастить 1 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 1 липня?

Не найлегший день місячного календаря, коли агресія буквально витає в повітрі, але чи матиме вона на людину негативний вплив – точніше, піддасться вона їй чи ні – залежить лише від неї самої. Незважаючи на понеділок, бажано менше метушитися та забезпечити собі стан спокою – як морального, так і фізичного. Неприємну інформацію, яка може надійти в цей час, не варто брати близько до серця – найімовірніше, з часом з'ясується, що вона неабияк перебільшена, а в деяких випадках і зовсім виявиться, що вона не негативна, а позитивна, і зрештою призведе до приємних подій.

Стрілець

У Стрільців з'явиться привід для свята: у когось воно буде професійним, а у когось – особистим. У будь-якому разі у них станеться подія, на яку вони давно чекали – нескладно припустити, що вона їх потішить. Можливо, їм навіть захочеться відсвяткувати те, що сталося, і зірки не бачать у цьому нічого поганого. Щоправда, з однією умовою: все має пройти без алкогольних напоїв, навіть якщо йдеться лише про келих шампанського – воно може зіграти з представниками знака злий жарт, зробивши їх надто розслабленими.

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