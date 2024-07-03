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В Дніпрі сталася серія потужних вибухів: що відомо

В Дніпрі сталася серія потужних вибухів: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Моніторингові чати повідомляють про "прильоти".

Зранку 3 липня у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. Військові повідомляли про загрозу для обласного центру та Павлограда. 

Про це повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали. 

Від 08:14 на Дніпропетровщині лунають сирени. ПС попереджали про рух БпЛА у напрямку Дніпра, а потім - про запуск ракет. Після цього у місті пролунало кілька сильних вибухів, які сталися протягом кількох хвилин.

Моніторингові чати пишуть, що згодом над містом виникло задимлення. За інформацією моніторингів, сталося кілька "прильотів"  ракет і безпілотників. 

Нагадаємо, 28 червня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі.  У ніч проти 2 липня під завалами рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином кількість загиблих сягнула двох.

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