В Дніпрі сталася серія потужних вибухів: що відомо

Моніторингові чати повідомляють про "прильоти".
Зранку 3 липня у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. Військові повідомляли про загрозу для обласного центру та Павлограда.
Про це повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали.
Від 08:14 на Дніпропетровщині лунають сирени. ПС попереджали про рух БпЛА у напрямку Дніпра, а потім - про запуск ракет. Після цього у місті пролунало кілька сильних вибухів, які сталися протягом кількох хвилин.
Моніторингові чати пишуть, що згодом над містом виникло задимлення. За інформацією моніторингів, сталося кілька "прильотів" ракет і безпілотників.
Нагадаємо, 28 червня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі. У ніч проти 2 липня під завалами рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином кількість загиблих сягнула двох.
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