Англія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 6 липня у Дюссельдорфі, початок – о 19:00 за київським часом.

У суботу, 6 липня, збірні Англії та Швейцарії позмагаються в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Дюссельдорф Арена" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Англійці вийшли до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи С, де набрали 5 очок. Команда Гарета Саутгейта перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0).

В 1/8 фіналу Англія в екстратаймах здолала Словаччину (2:1). "Три леви" драматично врятувалися від вильоту на останніх хвилинах основного часу матчу завдяки шикарному голу Джуда Беллінгема в падінні через себе.

Швейцарці вийшли до плейоф з другого місця групи A, набравши 5 очок. Команда Мурата Якіна обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию проти Шотландії (1:1) та не втримала перемогу над Німеччиною (1:1).

В 1/8 фіналу Швейцарія шокувала Італію (2:0), позбавивши "Скуадру Адзурру" можливості захистити звання чинного чемпіона Європи.

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Де дивитися матч Англія – Швейцарія

Подивитися чвертьфінальний матч Євро-2024 між збірними Англії та Швейцарії можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Швейцарія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Швейцарія

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом прийдешнього поєдинку є збірна Англії. На перемогу "Трьох левів" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,30. Нічия – 3,05. Виграш швейцарців за підсумками 90 хвилин матчу – 3,90.

Вихід англійців до півфіналу ЧЄ оцінюється коефіцієнтом 1,64. Прохід Швейцарії до наступної стадії з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,49.

Переможець матчу Англія – Швейцарія у півфіналі Євро-2024 зіграє з тріумфатором поєдинку Нідерланди – Туреччина, який також відбудеться 6 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

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