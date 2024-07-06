Світла буде більше: що відомо про графіки відключень на 7 липня

У неділю, 7 липня, українці зможуть користуватися електроенергією без обмежень від 7:00 до 15:00. Світло вимикати не будуть.

Про це "Укренерго" повідомили у Telegram.

Однак у нічний час від 00:00 до 7:00, а також ввечері від 15:00 до 24:00 обласні енергетичні компанії будуть змушені застосовувати більш суворі обмеження. В ці періоди діятимуть одночасно дві черги відключень, що може призвести до більш тривалих перерв у подачі електроенергії.

Важливо зазначити, що ці обмеження не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні від 9 до 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.

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