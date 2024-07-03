Не світлом єдиним: українців попередили про нову проблему – деталі

Українці обурені: з кожним днем світла на добу стає все менше і менше, а тим часом на горизонті вже видніються нові неприємні сюрпризи. Енергетики попередили українців про чергову біду. Про що застерігають експерти, до чого готуватися населенню і які ще проблеми можуть з’явитися, йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Йдеш вранці на роботу – світла немає, повертаєшся ввечері з роботи – світла знову немає. Знайомо? Таку проблему зараз відчуває на собі більшість українців. А все тому, що в енергосистемі зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити те споживання, яке є. Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, цих потужностей бракує навіть з урахуванням імпорту з Європи.

"Це основна проблема. І вона у тому, що ми втратили 9 гігават потужності. Президент Зеленський говорив про це на Берлінській конференції", – сказав Кудрицький.

За його словами, це гігантські масштаби обстрілів, гігантські масштаби втрат, багато європейських енергосистем при таких масштабах втрат не змогли би працювати.

Скільки потужностей знищили росіяни

Через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня було втрачено більше 40 відсотків генеруючих потужностей ГЕС та близько 80 відсотків ТЕС. Відтак ситуація зі світлом залишається досить складною. Про це сказав Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Укренерго" дало новий прогноз

Тим часом "Укренерго" дає нові прогнози. Зокрема йдеться про те, що в серпні мають закінчитися ремонтні роботи на певній частині атомних енергоблоків і очікується, що буде більше доступної потужності. Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі "Українській правді".

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими і в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генерувальної спроможності через закінчення ремонтів, і має бути трошки легше", – сказав він.

Буде ще важче?

Зараз на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії. Тому ті відключення, які є, це таке "найменше зло". Треба розуміти, що воно – вимушене: для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб вона не сколапсувала, щоб не допустити якогось загального блекауту по країні.

Припускаємо, що приготувати їжу чи помити посуд українці вже навчилися за лічені хвилини. За той час, поки є світло, встигають виконати максимальну кількість справ. Водночас, коли світло вимикають, єдина справа – вмикнути мобільний інтернет або ж підключити вай фай і сидіти в телефоні. Але й тут часто можуть спіткати проблеми, адже зі світлом зникає і зв’язок. Через це забив на сполох і начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Каже, що в деяких місцях зв'язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину.

Чому так буває, розповів Станіслав Прибитько, директор директорату електронних комунікацій Мінцифри України в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Всі переходять на мобільний зв'язок – що відбувається в цей час? Коли декілька базових станцій навколо вас, вони забезпечують надання послуг. Частина з них вимикається. І абоненти з однієї базової станції переходять до тієї, що продовжує працювати", – сказав Прибитько.

Тому під час відключень електроенергії українцям радять також економити мобільний інтернет. Зокрема Станіслав Прибитько наголосив на тому, що коли немає світла, не варто завантажувати на смартфон ті файли, які багато “важать”. До прикладу, фільми.

Світла немає, а що зі звʼязком? Як залишатися на лінії під час відключень

Тож економимо світло, економимо мобільний інтернет. Але, як-то кажуть, не світлом єдиним… Українців попередили про ще деякі проблеми. Чи знаєте ви, що можливо зовсім скоро доведеться економити тепло та запасатися водою? Адже без електрики насоси не зможуть подавати тепло та воду на верхні поверхи будинків. Про це в ефірі новини Live заявив нардеп Олексій Кучеренко. За його словами, наразі не прогнозують лише перебоїв із роботою каналізації, бо вона працює "самотоком".

Щодо теплопостачанння, то вже взимку через відключення електрики буде важко опалювати високі поверхи. Про це розповів голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі КИЇВ24. Він сказав, що це викличе паніку на ринку паливно-мастильних матеріалів і АЗС.

"Зимою опалення будуть подавати. Питання в тому, звідки воно буде генеруватися? А друге питання – як підіймати на багатоповерхівки це опалення? До 9 поверху тиск може дати теплостанції. Я живу у 24 поверховому будинку, тут буде важка ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами", – сказав він.

Ігнатьєв додав, що скоро буде зрозуміло, який об’єм палива необхідний, щоб забезпечити генератори по будинках. Це колосальний об’єм.

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НЕ СВІТЛОМ ЄДИНИМ! Українців попередили про НОВУ БІДУ! Готуйтесь вже зараз

Нагадаємо, експерт дав поради, як підготуватися до зими в умовах відключення світла.

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