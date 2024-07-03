Відправили на фронт без підготовки: у Раді розповіли, куди звертатися

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко пояснив, що процедура мобілізації під час дії воєнного стану чітко визначена законом і передбачає обов'язкове проходження базової військової підготовки усіма військовозобов'язаними, які отримали повістку на відправлення. У випадках, коли цю норму законодавства порушено, необхідно звертатися до уповноважених органів і повідомляти про це.

Про це нардеп розповів "24 Каналу".

Після початку повномасштабної війни в Україні час від часу з'являються повідомлення про те, що мобілізованих "кидають" на фронт без належної підготовки.

"Такого бути не може. Люди, яких призивають через мобілізацію або які йдуть за контрактом, мають насамперед пройти базову підготовку. Це відбувається згідно з законом", – наголосив Роман Костенко.

Нардеп зазначив, якщо мобілізованого справді відправили на фронт без підготовки у навчальному центрі, про це не можна мовчати.

"Звісно, не всі можуть додзвонитися до міністра оборони чи начальника Генштабу, тому є "гаряча лінія", на яку необхідно зателефонувати та сказати про порушення законодавства. Крім того, якщо людина прийшла в армію та не отримала підготовку, тоді можна звертатися до СБУ або ДБР. За це мають понести відповідальність, адже вже у законі прописано, що людина має пройти підготовку згідно зі стандартами", – зауважив Костенко.

Він нагадав, що "гаряча лінія" Міноборони за номером 1512 була створена як інструмент, який дозволяє громадянам реалізувати своє право на усне звернення до оборонного відомства з питань, які належать до його компетенції. Зокрема, з питань мобілізації, військової підготовки та служби в армії.

Костенко зазначив, що наразі стандарти військової підготовки залежать від керівників навчальних центрів і наявної ресурсної бази на місцях. Але держава веде активну боротьбу з тими навчальними центрами, які недбало ставляться до підготовки новобранців. Усі скарги на якість військової підготовки розглядаються в оборонному Комітеті ВР із залученням безпосередніх керівників навчальних центрів. Тому зараз ситуація, у порівнянні з попередніми роками, вже суттєво покращилась.

Нагадаємо, для українських новобранців базова військова підготовка триває місяць, а потім усе залежить від того, яку військову спеціальність обрано для мобілізованого.

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