Чому РФ майже без перешкод атакує українські аеродроми – Defense Express про останні обстріли

Повітряні сили мають пояснити, чому ворог має змогу "онлайн бачення" в українському тилу за допомогою безпілотників, що дозволяє РФ атакувати наші летовища.

Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, коментуючи російські удари по аеродромах на Полтавщині, передає "Еспресо".

"Щодо ударів по летовищах на Полтавщині, то я б хотів почути офіційний коментар від представників Командування Повітряних сил відносно цих двох ситуацій. Мова йде і про авіабазу у Миргороді, і про авіабазу у Полтаві", – каже Катков.

За його словами, під час атаки на ці летовища відбулася "класична ситуація" – ворог вів розвідку дроном у режимі онлайн. Цей дрон висить над аеродромом і на дальності 150-200 км передає зображення. Таким чином противник знає, наприклад, що на цьому аеродромі у конкретному місці зараз стоїть літак на обслуговуванні.

"Наприклад, якби ці аеродроми використовувалися як авіабази "підскоку", коли літаки базуються далеко, однак для виконання завдань ближче до фронту необхідні такі авіабази "підскоку", де може бути дозаправлення чи оснащення боєприпасами", – прокоментував військовий експерт.

За його словами, у ситуації, коли у ворога є режим "онлайн бачення" того, що відбувається на летовищі, це дозволяє йому завдавати удари, а у нещодавньому випадку балістичними ракетами "Іскандер" у касетному виконанні.

"Я впевнений у тому, що, коли Повітряні сили бачать ворожий розвідувальний дрон, то вони хочуть його збити, але щось відбувається якось інакше. Хотілося б почути офіційний коментар щодо цього... З 2022 року Повітряні сили та взагалі ЗСУ активно нищать і "зали", і "орлани", тобто проблеми з виявленням навряд чи є критичними у цьому випадку. А відносно знищення, то знову ж таки можемо сказати, наприклад, що є випадки, коли наздоганяють FPV- дронами ці "зали". Я впевнений, що у Повітряних силах, якщо бачать такий дрон противника, то вони хочуть його збити. Тому я б дочекався офіційного коментаря", – підсумував Олег Катков.

Нагадаємо, 1 липня у Мережі повідомили про удар РФ по аеродрому в Миргороді Полтавської області. Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок ракетного удару по Миргороду "є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей удар і його наслідки.

Сьогодні, 3 липня, голова Полтавської ОВА повідомив про влучання внаслідок російського обстрілу на території області. Наразі подробиці "прильоту" невідомі. Але російськ пропагандисти запевняють, що начебто влучили "Іскандером" по аеродрому Полтава. Повітряні сили цю інформацію не коментують і не підтверджують.

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Атака безпілотних катерів на порт окупантів і правда про удар РФ по аеродрому в Миргороді

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