Удар був: Ігнат прокоментував атаку окупантів по аеродрому у Миргороді

Українські аеродроми щодня перебувають під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак.

Про це заявив український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, колишній речник Повітряних сил ЗСУ.

"Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і на жаль не без втрат техніки", - зауважив він.

Так військовий прокоментував ворожий удар по аеродрому у Миргороді.

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"Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів", - наголосив він.

Нагадаємо, що 9 червня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Перед тим в області оголошували повітряну тривогу.

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