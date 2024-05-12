Вибухи в Миргороді: в Повітряних Силах ЗС України повідомили про ракету

Росіяни атакують Миргородський район Полтавської області ввечері 12 травня.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

За інформацією ЗСУ, ракета летить через Сумщину в напрямку Полтавщини, тож, місцевих жителів закликають не покидати укриття.

Нагадаємо, напередодні у Полтавській області виникло аварійне відключення світла. Без електрики були 26 населених пункти.

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