Вибухи в Миргороді: в Повітряних Силах ЗС України повідомили про ракету

Ворог атакує Миргородський район.
Росіяни атакують Миргородський район Полтавської області ввечері 12 травня.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
За інформацією ЗСУ, ракета летить через Сумщину в напрямку Полтавщини, тож, місцевих жителів закликають не покидати укриття.
Нагадаємо, напередодні у Полтавській області виникло аварійне відключення світла. Без електрики були 26 населених пункти.
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