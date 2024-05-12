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Взрывы в Миргороде: в Воздушных Силах ВС Украины сообщили о ракете

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Взрывы в Миргороде: в Воздушных Силах ВС Украины сообщили о ракете

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Враг атакует Миргородский район.

Россияне атакуют Миргородский район Полтавской области вечером 12 мая.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

По информации ВСУ, ракета летит через Сумщину в направлении Полтавщины, поэтому местных жителей призывают не покидать укрытие.

Напомним, накануне в Полтавской области возникло аварийное отключение света. Без электричества было 26 населенных пункта.

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