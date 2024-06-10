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У Миргороді пролунав повторний вибух: що відомо

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У Миргороді пролунав повторний вибух: що відомо

На Полтавщині триває повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

На Полтавщині триває повітряна тривога.

У Миргороді пролунав повторний вибух близько 19:00 10 червня.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на інформацію місцевих жителів.

Годиною раніше у місті було також чутно звук вибуху. Про ракетну загрозу для міста повідомляли Повітряні сили.

Нагадаємо, що 9 червня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Перед тим в області оголошували повітряну тривогу.

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