У Миргороді пролунав повторний вибух: що відомо

На Полтавщині триває повітряна тривога.
У Миргороді пролунав повторний вибух близько 19:00 10 червня.
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на інформацію місцевих жителів.
Годиною раніше у місті було також чутно звук вибуху. Про ракетну загрозу для міста повідомляли Повітряні сили.
Нагадаємо, що 9 червня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Перед тим в області оголошували повітряну тривогу.
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