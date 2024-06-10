В Миргороде раздался повторный взрыв: что известно

В Миргороде раздался повторный взрыв около 19:00 10 июня.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на информацию местных жителей.

Часом ранее в городе был также слышен звук взрыва. О ракетной угрозе городу сообщали Воздушные силы.

Напомним, что 9 июня в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. До этого в области объявляли воздушную тревогу.

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