В Миргороде раздался повторный взрыв: что известно

В Полтавской области продолжается воздушная тревога.
В Миргороде раздался повторный взрыв около 19:00 10 июня.
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на информацию местных жителей.
Часом ранее в городе был также слышен звук взрыва. О ракетной угрозе городу сообщали Воздушные силы.
Напомним, что 9 июня в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. До этого в области объявляли воздушную тревогу.
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