Прорыв под Авдеевкой: почему россияне продвинулись вперед в Очеретино – расследование DeepState

Поселок Очеретино был потерян с минимальными боями, а оборона в нем не была подготовлена, как и некому было его оборонять, считают аналитики DeepState.

Оккупанты прорвались вперед в районе поселка Очеретино под Авдеевкой в апреле этого года.

Аналитики DeepState провели расследование и обнародовали выводы относительно этого события, а также рассказали причастно ли к этому руководство 115-й бригады.

Как говорится в сообщении DeepState, на скриншоте показано расположение оборонительной полосы 115-й бригады.

Расположение полосы обороны 115-й бригады / Фото: Deepstatemap

В расследовании сообщается, что сначала бригада заменяла 23 ОМБр и 71 ОЕБр. Ротация произошла 27-28 марта, а уже 29-го эти бригады покинули участок. В течение января-марта позиции активно укреплялись и были переданы в достаточно неплохом состоянии, что подтверждают и бойцы разных батальонов 115-й бригады. Двое суток продолжались совместные дежурства, поэтому вины предшественников нет совсем.

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Справа была 47-я ОМБр, а слева – БТГр из 23-й ОМБр, которая состояла из разных подразделений, в том числе приданных, меньше всего участвовавших в последние месяцы. Поэтому они и не поехали с основными силами 23-й бригады. В СМИ была распространена ложная информация, якобы 47-я передавала полосу 115-й, и при передаче враг прорвал оборону. Это не соответствует действительности; кажется, какой-то офицер из-за своих связей пытался переложить вину на "Магуру".

Бойцы 115-й бригады утверждают, что 47-я бригада с помощью Брэдли, а 23-я с помощью артиллерии и минометов постоянно поддерживали их во время вражеских штурмов. Однако как именно это происходило – неизвестно, поскольку взаимодействия в других случаях не было, даже внутри бригады. К примеру, 1-й батальон стабильно обстреливал 2-й батальон, думая, что там враг.

Теперь перейдем к хронологии.

Первые проблемы начались у 1-го и 3-го батальонов примерно 8 апреля. Слева, на стыке с 23-й, на ферме в Новокалинове находились силы ТрО, которыми командовал бывший нардеп ВРУ. Это подразделение скрылось, поставив под угрозу фланг 3-го батальона. Бойцы 115-й бригады пытались восстановить позиции при поддержке танка, который произвел только один выстрел. Рекогностирование и планирование штурмовых действий на местности не производилось. Результат – 7 рота, совершавшая эти действия, понесла значительные потери и потеряла боеспособность.

11 апреля враг уже находился в Новокалинове.

12 апреля утром противник атаковал силами одного взвода пехоты, двух танков и четырех ББМ позиции между железнодорожными путями – Брама и Отсеч. Враг прорвал стык между 1 и 2 батальонами. Основная часть личного состава была убита или попала в плен. Вечером уже вражеские бронемашины с десантом ездили на садовое общество (далее – СТ) и пробивали фланг 2 батальона, который стоял выше Степового и не покидал позиций.

Находившиеся в СТ роты огневой поддержки просто сбежали или отказались воевать, поскольку состояли из тыловых подразделений и ограниченно годных бойцов. На ориентире Выдра целый день находились 15 врагов, и ни арта, ни камикадзе не могли их нейтрализовать. Силы и средства поддержки 3 батальона также скрылись, хотя бойцы самого батальона продолжали удерживать часть Новокалинового до 20 апреля, когда их заменила 100 ОМБр.

В то же время (12-13 апреля) один из командиров взвода 2-го батальона с пятью бойцами отправились окапываться, пытаясь самостоятельно остановить прорыв. Их судьба до сих пор неизвестна. Разведрота выдвинулась в садовое общество, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но была полностью разбита.

14 апреля авангард противника был на повороте на Новобахмутовку, таким образом, враг занял практически весь тыл полосы 2-го батальона. В одном из разговоров о ситуации левее батальона прозвучала фраза: "Черт его знает, где девался первый бат".

17-18 апреля враг уже был на подстанции в Очеретино и занял часть частного сектора.

22 апреля россияне уже находились в многоэтажках у завода и обстреливали машины, пытавшиеся заехать через переезд.

Оборона Очеретино фактически не происходила. Окопы вокруг поселка были только пародией и непригодны для обороны. 115 бригада не планировала его оборонять. В поселок заходили разведчики из ОТУ и штурмовики неизвестного подразделения, но в целом поселок был пуст. Отсутствие значительных разрушений на 22 апреля это подтверждает. Основную массу артиллерийских ударов совершили Силы обороны для сдерживания продвижения противника.

Интересны цифры потерь одного из батальонов: погибших – Х, а пропавших без вести – 24Х. Основная часть пропавших без вести на самом деле погибла.

Вывод: Бойцы 115-й ОМБр на передовой приняли бой и пытались спасти ситуацию, однако значительная часть попала в плен или погибла. Резервы бригады не были готовы, взаимодействия не было, подготовка к боям тоже была на низком уровне.

Как следствие – провал фронта и неоправданные потери. Вина предыдущих подразделений отсутствует, а вина соседних минимальна. Пришедшая на замену 100-я ОМБр также понесла значительные потери из-за отсутствия целостной полосы, которую должны были занять линейные подразделения во время ротации.

Поселок Очеретино был потерян с минимальными боями, а оборона в нем не была подготовлена, как и некому было его оборонять.

"Бойцы первой линии в большинстве стояли до последнего. Конечно, бригада не могла достойно противостоять более сильному и численному врагу. Но, как минимум, должно быть взаимодействие, отлаженная логистика, силы огневой поддержки и отсутствует ложь в докладах. Бойцы даже жаловались на недостаток еды, подобное за последний год можно было услышать только у тех, кто был на левом берегу в Крынках, где логистика действительно была сложной", – подытожили аналитики.

Ранее The Daily Telegraph сообщал, что оккупанты продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.

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