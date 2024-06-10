ВСУ отбивают девять атак возле Покровска: Генштаб сообщил детали

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 47. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

Об этом говорится в строительстве Генштаба за 10 июня.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает страдать приграничье Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Покровка и Новодмитровка – по направлению Вязовое (РФ), Стариково – со стороны Козино (РФ) и Соханы – из Теткино (РФ).

Также российский агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (РФ), враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Волчанску, еще четыре КАБа запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару пришлось на Старицу и Липцы.

В районе Волчанска российские оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие.

Где горячее всего

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар 16-ю НАРами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса идет бой. Там враг нанес удар шестью КАБами.

На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекамянского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две – продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов в районах Клищиевки и Андреевки.

На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять – еще продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже девять наступательных действий российских войск вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжаются.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши воины готовы сломать наступательные планы врага", — подытожили в Генштабе.

Напомним, российское наступление на севере Харьковской области, которое началось в мае, фактически остановилось. Ситуация на фронте в Украине заметно обострилась. ВС РФ создали сложную ситуацию под Купянском и пытаются прорваться по двум направлениям, о чем заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны смогут продержаться, если им будут предоставлены две вещи — достаточное количество боеприпасов и резервы.

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