51-летний Ахтем Сеитаблаев с костылем в руке шокировал внешним видом

На днях завершился фестиваль документалистики "Война в объективе", участие в котором принимал известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

В частности, на мероприятии была представлена лента кинохудожника — "Мирный-21". Ахтем Сеитаблаев посетил кинофестиваль в военной форме. Но больше внимание пользователей привлекло то, что 51-летний режиссер был с костылем в руках и выглядел довольно похудевшим и усталым.

Ахтем Сеитаблаев на фестивале "Война в объективе" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Поклонники режиссера были встревожены его внешним видом. Они предположили, что у Сеитаблаева есть определенные проблемы со здоровьем. Впрочем, сам режиссер не дает никаких комментариев на этот счет и не объясняет, что его беспокоит.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева жаловалась на проблемы со здоровьем. Исполнительница показала свое измученное лицо без фильтров и макияжа и призналась, что заболела.

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