ЗСУ відбивають дев’ять атак біля Покровська: Генштаб повідомив деталі

Від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 47. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Сили оборони стримують ворожі атаки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 10 червня.

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжує потерпати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Від початку доби від підступних артударів терористів постраждали Покровка та Новодмитрівка – з напрямку В’язовоє (РФ), Старикове – зі сторони Козіно (РФ) та Сохани – з Тьоткіно (РФ).

Також російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Так, зі сторони Шебекіно (РФ), ворог завдав два удари з використанням чотирьох КАБів по Вовчанську, ще чотири КАБи запустив по населеному пункту Тихе, по одному бомбовому удару зазнали Стариця та Липці.

У районі Вовчанська російські окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію.

Де найгарячіше

На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. По населеному пункту Синьківка російські терористи завдали удару 16-ма НАРами. Від початку доби на цьому напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. В районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої.

На Лиманському напрямку агресор сім разів атакував поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. В районі Серебрянського лісу триває бій. Там ворог завдав удару шістьма КАБами.

На Сіверському напрямку російський агресор намагається потіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одна атака українськими воїнами успішно відбита, дві – ще тривають.

На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, дев’ять – ще тривають.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже дев’ять наступальних дії російських військ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення продовжуються.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога", – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився. Ситуація на фронті в Україні помітно загострилася. ЗС РФ створили складну ситуацію під Куп'янськом і намагаються прорватися з двох напрямків, про що заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Сили оборони зможуть протриматися, якщо їм буде надано дві речі — достатню кількість боєприпасів і резерви.

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