11 червня по всій Україні будуть вимикати світло: в "Укренерго" назвали графік

Світла не буде від 14:00 до 19:00.

В Україні у вівторок, 11 червня, застосовуватимуть графіки відключення світла. Діяти вони будуть від 14:00 до 19:00.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні від 14:00 по 19:00”, — зазначили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що від червня платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Експерти прогнозують, як це вплине на вартість зокрема продуктів в магазинах.

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