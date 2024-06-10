Чи буде саміт у Швейцарії успішним: старець Діонісій напророкував долю України

За віщуванням старця, в липні буде закладено підґрунтя для перемоги України у війні.

Президент України Володимир Зеленський успішно виступить на Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, і учасники зустрічі приймуть його план закінчення війни.

Такі події віщує старець Діонісій, йдеться на YouTube-каналі "Український Молитовник".

Як пророкує провидець, бойові дії в Україні триватимуть ще певний час, але їхнє завершення вже не за горами. Старець прогнозує, що план Зеленського приймуть на мирному саміті.

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Діоносій також передбачає, що Росія готуватиме наступ на трьох напрямках. Українські військові стримуватимуть ворога, внаслідок чого і захисники, і Миколаївська область вистоять.

Провидець віщує важкі бої у липні: тоді коли російські окупанти намагатимуться захопити нові об’єкти у Донецькій та Запорізькій областях. Але Божа благодать допоможе українським військам перемогти. Діонісій наголосив, що у липні буде закладено підґрунтя для перемоги України у війні.

За прогнозами старця, у серпні ситуація на фронті покращиться: в української армії буде багато перемог, а російські війська відступлять.

Зі слів Діонісія, усі західні союзники об’єднаються заради відновлення справедливості та миру в Україні, а Росія отримає покарання за її злочини.

До слова, за пророцтвом старця Феодула, війна в Україні може завершитися вже невдовзі, все може змінитися за один день. Умови для цього складуться наприкінці літа чи на початку осені 2024 року.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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