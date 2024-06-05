Війна закінчиться вже невдовзі: пророцтво старця Феодула

Війна в Україні може завершитися вже невдовзі і все може змінитися за один день. Умови для цього складуться наприкінці літа чи на початку осені 2024 року.

Про це йдеться у пророцтві старця Феодула, повідомляється на YouTube-каналі "Український молитовник".

За прогнозами старця, перші знаки перемоги України у війні почнуть з’являтися вже у найближчі місяці. Це буде час, коли вдасться зробити суттєві кроки для повернення українських територій.

"Влітку 2024 року відбудеться важливий Саміт миру, де світові лідери обговорять можливість завершення війни. Результат буде важливим для України", – зазначив Феодул.

Водночас він застеріг про спробу Росії в період 30-31 червня підірвати якийсь пов’язаний з водою об’єкт. Однак ці плани ворога зазнають поразки.

"Зеленський і Байден підпишуть безпекову угоду в Італії, яка хоча й не передбачає прямого військового захисту, забезпечить важливу підтримку, стане символом боротьби ЗСУ за суверенітет. Міжнародна допомога допоможе Україні перемогти Росію", – пророкує Феодул.

Він також сказав, що РФ зазнає втрат через відсутність підтримки з Ірану. Це ослабить позиції ворога і сприятиме перемозі українських військ.

За словами старця, наприкінці літа чи на початку осені 2024 року складуться обставини для завершення війни.

"Росія намагатиметься наступати, але нові території не зможе захопити. ЗСУ здобудуть перемогу. Війна може закінчитися швидко після складного періоду. Все може змінитися в один день, війна завершиться швидко, настане мир", – розповів Феодул.

До слова, ясновидиця Аполлінарія передбачає поступове закінчення війни. Зараз Україна рухається до завершення бойових дій.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: